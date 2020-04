"Royaume Numide - Guerres puniques (-3ème siècle)" numidie cartehannibalguerre puniqueLe rayonnement et la prospérité de Carthage, ne manque pas de provoquer des rivalités avec ses voisins, notamment les Helléno-Siciliens. La domination punique n'empêchait pas les indigènes de s'organiser suivant leurs tendances. Trois groupes principaux prédominaient dans le Maghreb : au centre et à l’est, les Numides ; à l’ouest, les Maures ; au sud, les Gétules. Dès la fin du -3ème siècle, les premiers royaumes indigènes d'Afrique du Nord firent leurs apparitions dans les récits antiques, lors de l'éclatement des trois guerres puniques (-264 à -146) qui opposèrent pendant plus d'un siècle les Carthaginois et les Romains. Les royaumes Libyco-Berbères englobèrent en dehors du territoire carthaginois des tribus unies en confédérations sous l’autorité d’un souverain commun : « l’Aguellid ». La Numidie était divisée en deux royaumes : celui des Massyles à l'est et celui des Masaesyles à l'ouest. Les guerres puniques, durant lequel émergera l'épopée du génaralissime Carthaginois Hannibal Barca, embrasèrent tout le monde antique. Hippone et sa région, subissaient successivement, et non sans dommages, la domination des Massyles, gouvernés par Massinissa allié aux Romains, et des Masaesyles gouvernés par Syphax combattant aux côtés des Carthaginois. Hippone vécut des temps fort troublés jusqu'au jour où la chute de Carthage, en -146, lui rendit son indépendance. La victoire de Rome sur Carthage rendit donc son trône à Massinissa. Ainsi l'orgueilleuse citée de la princesse Elissa, fondée plus de 6 siècles auparavant, est définitivement rayée de la carte par l'imperialisme romain".