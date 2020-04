"Hippone Romaine (-46)"Les possessions africaines de Carthage deviennent la province romaine d'Afrique. Désormais et pour longtemps, rien ne résiste plus à Rome. L'année même où Carthage est rasée, les Romains s'emparent de Corinthe (citée opulente à l'ouest d'Athènes) et transforment la Grèce prestigieuse en province romaine ordinaire. Simple cité italienne Rome est devenue à la faveur des guerres puniques un empire à vocation universelle. La mort de Micipa (fils de Massinissa), en -118, provoque la sauvage rivalité de ses deux fils et de son neveu Jugurtha. Celui-ci, devenu roi Numide, tenta d'étendre son pouvoir sur toute la Numidie. Rome s'en inquiéta et engagea contre lui une guerre impitoyable dont le triomphe, en -104, allait amener la mise en semi-vassalité de la Numidie ; les souverains Numides ne sont plus que de dociles instruments, mêlé aux querelles des partis et à la terrible guerre civile qui va opposer les Généraux rivaux Romains, César et Pompée, et faire du dernier roi de la Numidie orientale, Juba 1er, l'allié des Pompéiens en Afrique. La victoire de César à Thapsus (près de Mahdia en Tunisie), en -46, consomme la défaite définitive des Pompéiens et la ruine de l'indépendance de leur allié Numides. Juba 1er, se voyant sur le point de tomber au pouvoir des troupes césarienne, ce donnât la mort. César triomphant contrôlait toute la Numidie, et le royaume de Juba est annexé pour devenir une province nouvelle, " l'Africa Nova ". Hippone devient un des plus grands centres de la nouvelle province romaine en Afrique et aura comme premier gouverneur latin, l'historien Salluste. Dès lors, vont s'ouvrir pour la ville des siècles de calme et de prospérité. Hippone sera une plaque tournante commerciale, mais également un des plus importants ports d'exportation de blé pour l'approvisionnement de Rome. La paix romaine, la " Pax Romana ", va lui permettre un rapide et prodigieux essor, sans toutefois effacer complètement l'empreinte laissée par Carthage, puisque le punique, qui était restée langue officielle dans toute la Numide, sera encore en usage jusqu'à la fin du 4ème siècle".