"Hippone Chrétienne (240 à 640) - Saint Augustin (354-430)"C'est au début du 3ème siècle que le christianisme avait dû faire son apparition en Afrique du Nord. Mais les premiers africains qui osèrent embrasser cette nouvelle religion furent dès 240 cruellement persécutés par les Romains et livrés aux fauves. Afin d'éradiquer les cultes païens et l'hérésie qui menacent l'unité de l'Empire romain, l'empereur Théodose déclare le christianisme religion d’Etat en 380. Au début du 5ème siècle, Hippone devient le centre du rayonnement de la pensé chrétienne sous l'impulsion du grand évêque Saint Augustin. D'origine berbère et probablement punique, Aurelius Augustinus est né à Thagaste (Souk Ahras) en 354 d'un père païen, Patricius, et d'une mère chrétienne, la future Sainte Monique. Après de brillantes études entamées à Thagaste puis à Madaure (l'actuelle M'daourouche), le jeune Augustin, âgé de 17 ans, se rend à Carthage pour étudier la rhétorique. Pendant cette période, il mène, au désespoir de sa mère, une vie sensuelle et turbulente. Il se lia à une carthaginoise qui lui donna en 372 un enfant qu'ils nommèrent Adéodat. Il découvre la philosophie dans l'Hortensius de Cicéron, une oeuvre qui suscite en lui un violent désir de sagesse. Dès lors il est déstabilisé, divisée entre son amour pour sa compagne, sa passion pour la littérature et le théâtre et ses inquiétudes métaphysiques. En quête de vérité, le fils de Monique fit un essai de lecture de la Bible, mais fut rebuté par le mauvais latin de vieilles traductions. Il rencontre ensuite les manichéens et adhère à leur doctrine, et ce pendant 9 ans. Le manichéisme prêché par l'Iranien Mani perçoit le monde comme le lieu d'un affrontement entre le dieu du bien, créateur de toutes les réalités spirituelles et le dieu du mal le créateur de la réalité matériel. A l'issue de ses études, Augustin rentre à Thagaste en 374, où il entame le métier de professeur de rhétorique. Il poursuivra ensuite sa carrière d'enseignant à Carthage en 376, à Rome en 383 et enfin à Milan en 384 où Monique le rejoint. Il est alors influencé par les prêches d'Ambroise, l'évêque de Milan, qui lui fait découvrir le sens spirituel de l'Ancien Testament. Il s'éloigne alors peu à peu du manichéisme. La délivrance lui vint à la lecture de quelques livres de philosophes platoniciens qui vont changer radicalement sa vision du monde et lui révéler les joies de la contemplation. C'est dans le jardin de sa résidence à Milan en 386 que lui vient la révélation. Il entend une voix qu'il interprète comme celle de dieu. Gagné par la grâce, il reçoit, en 387, le baptême des mains de Saint Ambroise en même temps qu'Adéodat. Après sa conversion, Augustin abandonne alors l'enseignement et décide de rentrer en Afrique avec sa famille pour se consacrer à dieu. Mais, durant le trajet Monique tomba malade et mourut à Ostie. Augustin et sont fils regagnent finalement Thagaste en 388 après un séjour d'un an à Rome où il y écrivit son traité sur les moeurs catholiques et les moeurs des manichéens. Dès lors, Augustin s'employa activement pour la cause de l'unité de l'Eglise qui était affligée par les multiples déviances religieuses de son époque. Sa réputation de sainteté et de science s'étendit bientôt dans toutes les églises de la province. En 391, la providence le conduit à Hippone où il fonde, peu après la mort prématurée de son fils, un monastère. Les fidèles de cette ville le désignèrent à Valérius, leur évêque, comme l'homme le plus capable de combattre les donatistes. En 395, il est désigné Evêque-adjoint de Valerius auquel il succède en 396. Mais Hippone était déjà acquise au parti de Donat, une église purement africaine violement anti-catholique. La grande persécution de Dioclétien commencée en 303 avait conduit des chrétiens à renier leur foi et ils auraient livré les livres saints selon les ordres de l'empereur. Les donatistes, se proclamant les descendants des martyrs, refusaient de les réintégrer, procédaient à des "seconds baptêmes", excluaient toute sainteté et contestaient tout sacrement administré par les évêques catholiques. Ils semèrent la terreur dans le pays, n'hésitant pas à massacrer, incendier et piller. C'est dans ce climat de violence qu'Augustin, lui-même menacé de mort, consentit à faire appel à l'autorité impériale. La crise allait connaître son épilogue à la conférence de Carthage, en 411, où le donatisme était déclaré hors la loi. Hippone relativement apaisée, Augustin peu à nouveau s'abandonner à la méditation et à la composition. Il produisit une ouvre monumentale, à la fois philosophique et théologique, dont les plus célèbres, les Confessions, La Trinité, La Cité de Dieu. Pendant 35 ans, l'enfant de Thagaste, fit de son diocèse un véritable foyer de vie intellectuelle. Durant sa longue carrière, Augustin poursuit une incessante activité catéchétique, politique et littéraire, entrecoupée de nombreux voyages qui le conduisent à travers une grande partie de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Pour la science théologique, Augustin joua un rôle capital dans la consolidation du christianisme et c'est à Hippone que l'Eglise moderne trouvera ses assises définitives. "Aime et fais ce que tu veux ; si tu te tais, tais-toi par amour ; si tu parles, parle par amour ; si tu corriges, corrige par amour ; si tu pardonnes, pardonne par amour ; aie en toi la racine de l’amour : de cette racine il ne peut rien sortir que de bon" (Saint Augustin)".