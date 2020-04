"L'invasion Vandale (431-533)"Chassés par les Huns (peuple nomade d'Asie centrale), les Vandales (peuples germaniques) envahissent dès 406 la Gaule, puis l'Espagane en 409. En 429, Genséric Ier, roi des Vandales et des Alains, réunit près de 80 000 hommes et franchit le détroit de Gibraltar pour conquérir l'Afrique du Nord. En mai 430, Genséric, à la tête de ses guerriers sanguinaires, aidé par les berbères donatistes vinrent mettre le siège devant Hippone, ville gouvernée alors par le proconsul Boniface. Saint Augustin, alors âgé de 76 ans, ne put résister plus longtemps aux fatigues du siège et à la douleur d’assister au triomphe de l'arianisme (doctrine fondée sur la négation de la divinité du Jésus) sur sa ville épiscopale ; il s’éteindra durant ce siège, le 28 août 430. Peu avant sa mort, le disciple (et future biographe) de Saint Augustin, Possidius, évêque de Calama (Guelma), se chargea de la conservation de sa bibliothèque et de ses manuscrit qui échapperont, ainsi à la destruction. La ville, fortifiée par ses remparts, résiste au blocus. Pendant ce temps, les Vandales pillent et persécutent les populations vivant dans les compagnes voisines. Les troupes de Boniface ne recevant aucun renfort de l'Empire se replient vers Carthage et abandonnent Hippone au bout de 18 mois de résistance. Le 23 août 431, Genséric est maître de toute l’Afrique du Nord (sauf Cirta et Carthage). Il fait d’Hippone sa capitale jusqu’à la prise de Carthage en 439. En 455, il jette son armée sur Rome, s’empare de la Corse, de la Sicile, de la Sardaigne puis annexe les deux Maurétanie. Maître de la Méditerranée, les Vandales continueront à régner pendant plus d’un siècle sur la Numidie et la Proconsulaire (l'est algérien et la Tunisie). Hippone dut connaître alors une période de relative tranquillité, quelquefois troublée par des révoltes berbères".