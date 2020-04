TV ce soir "La gloire de mon père"Informations Genre : Film - Comédie dramatique Année : 1990 Avec : Philippe Caubère, Nathalie Roussel, Julien Ciamaca, Thérèse Liotard, Didier Pain, Joris Molinas... Résumé de La gloire de mon père Fils d'une couturière et d'un instituteur, le petit Marcel Pagnol apprend à lire et à écrire avant l'âge, aube d'une vocation placée sous le signe des belles lettres. Son enfance, qui correspond aux premières années du siècle, est bercée par une vie familiale harmonieuse, avec les visites de tante Rose et de son récent époux, l'oncle Jules, fonctionnaire de la Préfecture de Marseille. Celui-ci est vu d'un mauvais oeil par le père de Marcel, Joseph, républicain anticlérical convaincu. Les deux hommes en viennent pourtant à sympathiser, au point d'acheter en commun une petite maison, pour les vacances, dans un village de l'arrière-pays marseillais".