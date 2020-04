"La reconquête Byzantine (533)"En 533, l'Empereur Byzantin Justinien 1er envoi de Constantinople une armée sous le commandement de Bélisaire pour délivrer l'Afrique du Nord de l'emprise des Vandales gouvernés par Gélimer, arrière petit neveu de Genséric. La compagne des Byzantins fut rapide. La bataille de Tricamara, à une quarantaine de kilomètre de Carthage, marquera définitivement la chute de la puissance Vandales. Gélimer et ses proches, fuient en direction de la montagne voisine d'Hippone, vraisemblablement l'Edough. Dans la vaine tentative de regagner l'Espagne, ils se fixèrent à proximité d'un petit port, probablement celui de Aïn Barbar. Poursuivis, ils se retranchèrent pendant quatre longs et pénibles mois sur le point le plus culminant de la montagne. Minés par les privations et ne pouvant plus supporter les conditions hostiles de la forêt, le dernier roi Vandales, abandonné par les montagnards qui l'avaient aidé dans sa fuite, préféra se rendre. Finalement, Il sera épargné par l'empereur Justinien et finira ses jours en Galatie (province romaine située dans une région du centre de l'Asie mineur). Les Byzantins, malgré leur tentative de renouer la tradition romaine et chrétienne et de rétablir l'Empire, ne redonne pas à Hippone sont éclat d'antan. La ville, restaurée, redevenu le siège d'un évêché, a pu conserver encore, pendant quelque temps, une apparence de prospérité, faire même de figure de place forte. Mais il était décidément trop tard pour ramener à sa destinée initiale une province aussi bouleversée et désorientée : le pouvoir central était trop éloigné".