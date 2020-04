"La conquête Arabe (7ème siècle)" La conquête du Maghreb est conduite à partir de l'Egypte par petite vague à partir de 647. Mais des luttes de succession, obligent pour un temps les Arabes à mettre fin à leurs expéditions. Après l'assassina du 4ème Khalife Ali (656-661), Mouâwiya Ibn Soufiane affirme son autorité et s'empare du khalifat (661-680) et fait de Damas la capitale de la nouvelle dynastie des Banou Omayya (tribu Qoraychite). L'arrivée au pouvoir des omeyyades marque la reprise de la politique d'expansion. Les Arabes débordent alors de la péninsule arabique et se lancent, sabre à la main, à la conquête de "l'île du Maghreb" pour répandre le Coran et soumettre tous les peuples à la foie islamique. C'est au cours de cette seconde expédition que la Numidie orientale connut les premiers raids de l'armée arabe. Vers 666, les troupes de Mouâwiya, peu après leurs razzias à Djerba et Bizerte, déferlent sur Hippone. Protégée par de solides remparts et défendue par les forces byzantines, le siège de la citée fut de courte durée. Les Arabes ne la quittèrent qu'après l'avoir en parti incendié. Tandis que Berbères, Byzantins et Arabes s'entretuaient, Hippone eut à connaître un certain regain d'activité du fait du débarquement d'une imposante garnison venue de Constantinople, renforçant à nouveau leur autorité sur l'ensemble du pays. La fondation de Kairouan, en 670, par Okba Ibn Nafî, marque définitivement l'installation des Arabes en Ifriqiya (la Tunisie et le Constantinois). Les soldats de l'islam semblent invincibles. Mais les Byzantins puis les Berbères leurs opposèrent une vive résistance et leur infligèrent de sévères défaites. De 681 à 682, Okba Ibn Nafî, de retour en Ifriqiya, entreprend la conquête de toute l'Afrique du Nord. Il poursuit sa chevauché jusqu'au rivage de l'Atlantique, où faute de territoire à conquérir il lance son cheval dans les flots jusqu'au poitrail et termine son expédition en prononçant ses fameuses paroles "Dieu de Mohamed, si je n'étais arrêté par les flots de cette mer, j'irais jusque dans les contrées les plus lointaines porter la gloire de ton nom, combattre pour ta religion et anéantir ceux qui ne croient pas en toi". Après la conquête définitive de Carthage depuis 698, Hippone est d'abord réduite à servir de refuge aux Carthaginois puis sera finalement prise par les Arabes. L'antique citée, agonisante, sera par la suite en partie restaurée et adaptée à un nouveau mode vie oriental. L'ex-Hippone la Royale, est alors rebaptisée par les Arabes "Médinet Seybouse" puis officiellement "Bouna", plus facile à prononcer que Hippone. Vaincues, certaines tribus berbères se convertissent et contribuent à leur tour à l'expansion de l'islam. L'année 702 marque la victoire du croissant sur le Maghreb. Il ne fallut aux Arabes pas moins de sept expéditions successives pour consolider leur puissance en Afrique du Nord. Le nouveau gouverneur de Kairouan, Moussa Ibn Nossayr, nomme un Berbère auressien, Tariq Ibn Ziyed pour gouverner sur Tanger. Derrière, celui-ci, l'islam s'étendra vers l'Espagne et le sud-ouest de la Gaule. Les Baléares, la Sardaigne, la Sicile, la Corse et Malte passeront également sous domination musulmane. A partir du 11ème siècle, une seconde vague d'immigration arabe déferlera sur l'Afrique du Nord. En 1051, l'Emir Ziride (sunnite) du Maghreb central rompt avec son Suzerain Fatimide (shiite) du Caire. Celui-ci, en représailles, lâche sur l'Ifriqiya plusieurs milliers de bédouins et de chameliers nomades, les Béni Hilal et les Béni Soleïm. Ces tribus occupèrent d'abord la Tunisie puis progressèrent vers le Maghreb central où ils devinrent maîtres des plaines. Ce flux migratoire se poursuivra au moins jusqu'au 14ème siècle. Selon Ibn Khaldoun, cette infiltration lente et sûre marqua surtout le début de l'arabisation proprement dite. Du 9ème au 15ème siècle, le Maghreb connaîtra alors la succession des dynasties musulmanes".