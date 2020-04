"Fondation de Bouna El Haditha (11ème siècle)"Après la conquête arabe, Hippone paraît avoir encore été habitée jusqu'au 10ème siècle. De ses vestiges, les derniers occupants de la citée antique commencèrent à édifier, 3 Km au nord, à l'abri d'un promontoire ouvert sur la mer, une nouvelle petite ville baptisée "Bouna El Haditha" (Bouna la neuve). Désertée dès le 11ème siècle, en outre en partie inondée par les fréquents débordements des oueds Seybouse et Béjjima, Hippone commençait alors à s'engloutir lentement sous d'épaisses couches de sédiments et de végétation. Pendant ce temps Bouna prospère et se pare du nouveau surnom de "Médinat Zaoui", en hommage à son fondateur d'origine andalouse, le souverain Mohamed Zaoui de la dynastie des Zirides, rois des Sanhadja. bouna 1833boumarwane 1833qasbaLa flotte musulmane est désormais maîtresse de la Méditerranée. La guerre de course va attirer dans ses eaux des flottes étrangères, en opérations répressives, celles des Provençaux, Pisans et Génois coalisés en 1034, celle des Normands de Roger II de Sicile, en 1153, celles des Aragonais (Espagnoles) un siècle plus tard. Cette série d'agressions, incita le gouverneur Hafside de Béjaïa, à construire en 1300 la Qasba au sommet de la colline des santons (forteresse des Sebâa R'goude) et faire de Bouna, protégée par ses remparts depuis 1058, une puissante citadelle apte à refouler toute tentative de débarquement ennemi. A partir du milieu du 16ème siècle apparaît dans les récits historiques le vocable de "Bled El Anneb " ou encore " Annaba " c'est-à-dire la ville du Jujube, à cause de l'abondance de ce fruit en cet endroit".