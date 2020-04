"El M" 15-04-2020" Plus de 1700 sapeurs-pompiers mobilisés pour les opérations de désinfection: Les unités de la Protection Civile (PC) ont effectué 498 opérations de désinfection générale à travers 45 wilayas, soit 159 communes,a indiqué mercredi la DGSPC. Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publique et privés, quartiers et Ruelles. La DGPC a mobilisé pour les deux opérations, 1764 agents tous grades confondus, ainsi que la mise en place des dispositifs pour la couverture de 23 sites de confinement à travers 06 wilayas.