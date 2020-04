"L'E R"16 Avr 2020 Annaba Enseignement universitaire à distance Plus de 25.000 visites par jour: La plateforme électronique de l’enseignement à distance opérationnelle depuis une semaine sur le site web de l’Université « Badji-Mokhtar » reçoit plus de 25.000 visites quotidiennement, a annoncé le recteur, M. Mohamed Manâa à la presse locale. A l’instar de nombreuses autres universités du pays, l’UBMA a mis à la disposition des enseignants et des étudiants de toutes les filières un espace sur son site internet. Pour les enseignants, il est possible de soumettre des cours via des comptes alloués à chacun d’eux. Les étudiants peuvent accéder à l’ensemble des cours sans avoir à s’inscrire. Cette ouverture a permis, selon les responsables de la plateforme, que des étudiants d’autres universités d’accéder librement aux cours de leurs spécialités. Les cours disponibles, dont le nombre a atteint plus de 6400 au bout d’une semaine, peuvent être consultés en ligne ou téléchargés. Cette dynamique permet non seulement de minimiser les inconvénients du confinement observé depuis des semaines à cause de la pandémie du Covid-19, mais constitue une chance à la communauté universitaire d’entrer de plein pied dans le monde de la pédagogie numérique. Avec cette plateforme numérique, va se créer des pratiques et des réflexes à même de familiariser nos enseignants et nos étudiants à une forme d’interaction déjà populaire dans des pays développés à travers le monde. Il faut se rappeler du début de la vague de télé-enseignement avec les Massive Open Online Courses (MOOC) qui ont fait une apparition fracassante dans le monde de l’enseignement supérieur depuis l’année 2012 aux Etats-Unis. La démocratisation de l’internet et des outils informatiques constituent un atout majeur pour la généralisation du télé-enseignement et son amélioration". Zarrougui Abdelhak