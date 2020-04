"La guerre d'Algérie 1954 - L'indépendance 1962"es émeutes sanglantes du printemps 1945 furent le vrai détonateur de l'insurrection du 1er novembre 1954. En cette Toussaint 1954, sans le savoir la France vient d'entrer dans une nouvelle guerre. Le FLN, jusque-là inconnue, revendique toutes les opérations militaires. Le gouvernement français se montre très ferme dans sa volonté répressive. annaba 1962 pieds noirs Dès septembre 1959, le Général Charles De Gaulle parle de "l'autodétermination" de l'Algérie, ce qui provoque la rupture avec les Français d'Algérie. Mais jusqu'au début de 1962, il choisit tout de même de poursuivre la guerre, au prix de nombreuses victimes. Il faut attendre le 19 mars 1962 pour qu'enfin un cessez-le-feu en Algérie soit signé entre le GPRA (Gouvernement Provisoire de la République Algérienne) et la France lors des accords d'Evian. Mais l'hémorragie ne cessera pas pour autan. Les maquisards et les partisans de l'Algérie Française (OAS) vont entretenir la terreur en enchaînant les règlements de comptes et les actions terroristes. Les massacres des musulmans, des fonctionnaires du gouvernement Français, des Pieds-noirs, des Harki vont se prolonger jusqu'à la proclamation officielle de l'indépendance de l'Algérie, le 3 juillet 1962.