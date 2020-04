"APS" Dimanche, 19 Avril 2020 22:41"Solidarité/Ramadhan : 22 milliards de DA en faveur de plus de 2 millions de familles"Solidarité/Ramadhan : 22 milliards de DA en faveur de plus de 2 millions de familles ALGER- Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud, a fait état dimanche du recensement de 2.200.000 familles bénéficiant de l'allocation de l’opération de solidarité spécial Ramadhan, à laquelle un montant de 22 milliards de DA a été alloué. Un communiqué de la Présidence de la République, sanctionnant la réunion périodique du Conseil des ministres, présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, indique que "le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire a présenté un exposé sur l'opération de solidarité en faveur des familles nécessiteuses impactées par la crise sanitaire et celles bénéficiant de l'aide annuelle au titre du mois sacré de Ramadhan, dans lequel il a précisé que jusqu'au 18 avril en cours, 388.000 familles impactées, dont plus de 178.000 (45%) dans la wilaya de Blida, ont bénéficié de plus de 12.000 tonnes de produits alimentaires à titre d’aides issues de 39 wilayas dans le cadre de la solidarité". "220.000 familles vivant dans 5.500 zones d’ombre ont été entièrement couvertes en termes d'aides mais aussi de moyens nécessaires à une vie décente, comme l'eau potable", a ajouté le ministre, soulignant que "dans le cadre de la lutte contre la spéculation et le monopole, 482 dossiers ont été déférés à la Justice et quelque 2.500 tonnes de produits alimentaires et plus de six millions et demi (6,5 millions) d'unités de produits et équipements pharmaceutiques, tels que les médicaments, les solutions hydroalcooliques, les gants et les masques, ont été saisies". Concernant l’allocation de solidarité pour le mois sacré de Ramadhan, dont le président de la République a décidé de porter le seuil minimum à 10.000 DA, M. Beldjoud a fait état de "l’achèvement du recensement de 2.200.000 familles, dont les listes sont en cours d'assainissement pour éviter les doubles allocations", précisant qu’"un montant de 22 milliards de DA a été alloué à cette opération". Quant aux autres catégories impactées par les mesures préventives, à l’instar des professions libérales, "celles-ci restent soumises à la régulation des secteurs concernés, pour la mise en place des mécanismes et dispositions nécessaires à leur prise en charge", selon la même source. Au terme de l’exposé, le président de la République a affirmé que "la solidarité est un phénomène salutaire qui honore l'Algérie et lui confère sa particularité dans le monde". "Une qualité qui, a-t-il dit, caractérise notre grand peuple à chaque fois qu'il a rendez-vous avec l'Histoire comme aujourd’hui face à la pandémie de nouveau Coronavirus ou hier avec le Hirak populaire béni". Adressant ses remerciements au peuple algérien pour cet élan de solidarité qui a "atténué l’impact de la crise", ainsi qu’aux walis, cadres et société civile qui l’ont encadré et ont concouru à sa réussite, le Président Tebboune a appelé à la "reconstruction" de la société civile de manière à "favoriser son adhésion au contrôle populaire", et ce par "l’encouragement" des associations caritatives. Le président de la République a souligné, à ce propos, que "le véritable contrôle est le contrôle populaire et non pas administratif", ordonnant aux ministres de l'Intérieur et du Travail de classer les associations qui se sont distinguées pendant la crise sanitaire actuelle en associations d'utilité publique, sans lesquelles, a-t-il dit, "nous n'aurions pas pu obtenir ces résultats impressionnants en matière de solidarité et de distribution des aides". Le président de la République a ensuite enjoint d’accélérer l’agrément des associations civiles "sérieuses", au niveau national ou local, à condition, a-t-il dit, qu'elles soient "affranchies de toute orientation politique ou idéologique", conclut le communiqué.