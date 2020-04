"Sidi Amar Des citoyens relookent leur quartier"

"L'E R" Sidi Amar 19 Avr 2020 Annaba Des citoyens relookent leur quartier:Le confinement a poussé les habitants des différentes unités vitales de la commune de Sidi Amar à réagir positivement en améliorant leur cadre de vie . Une initiative rassurante où des jeunes et moins jeunes ont nettoyé leur cité. Un nettoyage à grande échelle, un coup de peinture et voilà de quoi transformer les lieux d’habitation en un cadre agréable. Le désherbage et le ramassage des déchets qui jonchaient le sol ont permis aux habitants mobilisés dans un volontariat de relooker leur cadre de vie. Cependant, il faudrait maintenir cet état de propreté, qui est déjà remarquable. Les résidents des UV1,2,3,4 et 5 ont donc retroussé leurs manches, acheté du matériel de jardinage, des brouettes, de la peinture etc…et pour faire un grand lifting . L’APC , aiguillonnée par ces actions populaires a réagi en participant dans d’autres quartiers au ramassage des ordures". Ahmed Chabi