19 Avr 2020 "Batna Onze hôtels mis à la disposition de la DSP:Au total 11 hôtels publics et privés ont été mis à la disposition de la direction de la Santé et de la population de Batna, ont indiqué, mercredi, les services de la wilaya. Ces établissements sont principalement destinés à héberger les équipes médicales et paramédicales et tout le personnel du secteur de la santé au front dans la lutte contre le Covid-19 selon la même source. L'hébergement des éléments susmentionnés a débuté le 4 avril afin de les mettre dans les meilleures conditions pour l'accomplissement de leurs tâches, selon la même source qui a précisé que cette opération fait partie d'une série de mesures prises par la cellule élargie de wilaya chargée de la coordination, de la protection et du suivi de l'évolution du Coronavirus à Batna.Ladite cellule a, par mesure préventive réquisitionnée dès la fin du mois de mars, 130 établissements publics et privés pour la mise en quarantaine des cas suspects et confirmés de coronavirus, a-t-on ajouté. La même source a indiqué que ces établissements répartis dans plusieurs communes de la wilaya disposent d'un total de 9 259 chambres d'isolement pour 26 369 lits".