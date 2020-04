"Abdelhamid Ben Badis"Abdelhamid Ben Badis (en arabe : né le 4 décembre 18891 à Constantine, ville au nord-est de l'Algérie, et mort le 16 avril 1940 dans la même ville, était une figure emblématique du mouvement réformiste musulman en Algérie. Abdelhamid Ben Badis était le fils ainé d'une famille de vieille bourgeoisie citadine. Il contribue à faire renforcer dans les plus larges masses les concepts du nationalisme, de l’arabisme et de la fidélité a l’Islam, les trois piliers de la personnalité algérienne selon lui2 Ben Badis fonda en 1931 l'Association des oulémas musulmans algériens2. C'est dans le mensuel al-Chihab qu'il publia, de 1925 jusqu'à sa mort, ses idées réformistes qui concernaient tant le domaine religieux que politique.