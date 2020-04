"Tariq ibn Ziyad", né au VIIe siècle au Maghreb, et mort vers 7201 à Damas2, est un stratège militaire et gouverneur omeyyade d'origine berbère3, également décrit comme un affranchi de Moussa Ibn Noçaïr4. Il est avec d'autres Berbères, tels Tarif ibn Malik et Munuza, l'un des principaux acteurs de la conquête musulmane de la péninsule Ibérique.