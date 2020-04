"Ibn Khaldoun"Ibn Khaldoun /ˈɪbən kælˈduːn/1 (nom complet, en arabe : أب (Abou Zeïd Abdelrahman ibn Mohammed ibn Khaldoun al-Hadrami)), né le 27 mai 1332 à Tunis et mort le 17 mars 1406 au Caire, est un historien, économiste, géographe, démographe, précurseur de la sociologie et homme d'État d'origine arabe. Issu d'une grande famille andalouse d'origine yéménite et chassée de la péninsule ibérique par la Reconquista. Ibn Khaldoun naît à Tunis à l'époque dominé par une dynastie berbère, les Hafsides. Le Maghreb connaît une paix relative cependant que la chrétienté médiévale sombre bientôt dans la guerre de Cent Ans et la Grande Peste. Après une existence active comme conseiller ou ministre des souverains berbères musulmans du Maghreb, Ibn Khaldoun se retire à 45 ans au Caire, alors sous la domination des Mamelouks, où il rédige son œuvre et enseigne. Ne tenant pas en place, il passe par Damas en 1401, peu avant que la ville ne soit assiégée par Tamerlan. Il obtient alors du redoutable conquérant qu'il épargne la vie des habitants.