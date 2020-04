"Emir Abdelkader ibn Muhieddine"

"Abdelkader ibn Muhieddine"Abdelkader ibn Muhieddine (en arabe : عبد القادر بن محي الدين (ʿAbd al-Qādir ibn Muḥyiddīn), aussi connu comme l'Émir Abdelkader, ou Abdelkader El Djezairi, né le 6 septembre 1808 à El Guettana, dans la Régence d'Alger, et mort le 26 mai 1883 à Damas, dans l'Empire ottoman, et plus précisément dans l'actuel Syrie, est un émir, chef religieux et militaire algérien, qui mène une lutte contre l'invasion française de l'Algérie au milieu du xixe siècle".