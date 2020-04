"Badji Mokhtar"Mokhtar Badji, plus couramment appelé Badji Mokhtar, né à Annaba (à l'époque Bône), en Algérie, le 17 avril 1919 et mort au combat à Medjez Sfa (près de Guelma) le 19 novembre 1954, est un militant politique et indépendantiste algérien. Il fait partie des 22 chefs historiques responsables du déclenchement de la Guerre d'Algérie. Il meurt le 19 novembre 1954 sous les balles de l'armée française, encerclé dans la forêt de Beni Salah, à Medjez Sfa dans la région de Guelma.