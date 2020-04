Ali la Pointe de son vrai nom Ali Ammar, né le 14 mai 1930 à Miliana et mort le 8 octobre 1957 à la Casbah d'Alger, est un combattant algérien du FLN pendant la guerre d'Algérie, principalement connu"Ali la Pointe de son vrai nom Ali Ammar, né le 14 mai 1930 à Miliana et mort le 8 octobre 1957 à la Casbah d'Alger, est un combattant algérien du FLN pendant la guerre d'Algérie, principalement connu pour sa participation à la bataille d'Alger, aux côtés de Hassiba Ben Bouali, Zohra Drif, Petit Omar et Yacef Saâdi chef de la Zone autonome d'Alger.