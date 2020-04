"Amirouche Aït Hamouda"Amirouche Ait Hamouda (en berbère : Ɛmiruc At Ḥemmuda), né le 31 octobre 1926 à Tassaft Ouguemoun en Algérie, mort au combat au sud de Boussada en Algérie, le 28 mars 1959. Surnommé par les Français « le loup de l'Akfadou » et « Amirouche le terrible », colonel de l'Armée de libération nationale (ALN) et chef de la Wilaya III pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie. D'une intelligence vive et d'un caractère décidé, âgé de moins de trente ans, il prend de sa propre initiative le commandement de la Wilaya III. Il devient, selon son biographe Saïd Sadi, la bête noire de la France qui mobilise vainement, pour en venir à bout, près de 11 000 hommes, auxquels s’ajoutent les unités locales, 8 généraux et 27 colonels lors de l’opération Brumaire en 19581. L'image du colonel Amirouche est cependant loin de faire l'unanimité en Algérie. Il est notamment fortement critiqué pour les purges sanglantes qui se déroulent dans la Wilaya III durant l'opération bleuite et qui affaibliront durablement celle-ci. Il est trahi par certains de ses camarades et tombe dans une embuscade tendue par l'armée française le 28 mars 1959, en compagnie de Si El Haouès.