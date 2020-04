L'E R"20 Avr 2020 Annaba"Plaine Ouest Les habitants s’exposent à de grands risques:Alors que la Plaine Ouest fait partie des nouveaux foyers de Covid-19, la plupart des habitants semblent ignorer les consignes de sécurité et le confinement partiel en vigueur, s’exposant et exposant les autres à un véritable risque de contagion de grande envergure. Une zone de prolifération est en soi un milieu d’incubation propice et actif, en termes plus simples, cela signifie que des personnes infectées, sans le savoir, circulent et propagent le Covid-19. La plaine Ouest semble vivre en dehors de la situation actuelle. A 7h, les marchés et superettes sont bondés. Les citoyens vaquent tranquillement à leurs occupations (et oisivetés habituelles). Des groupes de personnes se forment des deux côtés du boulevard principal et au pied des immeubles. Sans masques, sans gants et collés les uns aux autres, la population, composée principalement de jeunes et moins jeunes, fait fi des plus basiques consignes de sécurité et prend des risques infinis. « Quand le nombre de cas et de morts deviendra sérieux alors je resterai chez moi », une phrase que reprend un grand nombre des citoyens dès qu’ils abordent le sujet du Covid-19. Une réflexion égoïste et qui exclut souvent la possibilité que la personne qui la prononce, risque d’être la prochaine sur le tableau des victimes. Plus grave encore, certaines cités ignorent carrément le confinement partiel. À Oued Forcha pour l’exemple, les jeunes des quartiers ont carrément installé des guetteurs pour les avertir des mouvements de la police en approche le soir. Dans d’autres cités comme celle dite EPLF ou les bidonvilles de Sidi Harb où la présence des forces de l’ordre est très faible des cafés de fortune ont vu le jour. De plus en plus de comportements inquiétants, notamment que plusieurs secteurs à population dense de la Plaine Ouest sont à présent des zones de prolifération du Covid-19. Devant de tels constats, il est urgent d’accentuer les actions de sensibilisation contre le coronavirus. Peut-être de mieux informer la population locale sur ce virus afin de prendre les précautions nécessaires et de suivre les mesures préventives exigées, notamment en matière d’hygiène, pour s’en protéger et lutter avec efficacité contre sa propagation en insistant sur la nécessité de faire preuve de civisme et d’un haut degré de responsabilité dans de pareilles situations". Sadouki Soufiane