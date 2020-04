"L'EXPRESSION"21-04-2020" Meilleur joueur algérien de la décennie Mahrez élu haut la main"L’ailier international algérien de Manchester City (Premier league anglaise de football) Riyad Mahrez, a été élu meilleur joueur algérien de la décennie (2010-2019), selon un vote organisé par le journal électronique dzmatch auprès des internautes et de journalistes sportifs. Mahrez (29 ans/ 57 sélections pour 15 buts), devance deux anciens capitaines des Verts, à savoir Antar Yahia et Madjid Bougherra. Le natif de Sarcelles (France) a obtenu 189 points contre 95 points pour Yahia et 81 unités pour Bougherra, ce dernier est talonné de peu par un autre ancien international, à savoir Karim Ziani (80 points). 3 500 internautes et 30 journalistes algériens et maghrébins ont participé à ce sondage, qui a duré un mois sur le site dzmatch, ainsi que la page Facebook du journal électronique. Le tableau est complété respectivement par Raïs M’bolhi, Islam Slimani, Sofiane Feghouli, Rafik Halliche et Carl Medjani. Le 31 mai 2014 Riyad Mahrez avait honoré sa première sélection avec les Verts face à l’Arménie (3-1) lors d’un match amical sous la houlette de l’ancien coach national Vahid Halilhodzic qui le convoque pour le Mondial brésilien. Cinq ans plus tard, soit le 19 juillet 2019, Mahrez brandit le trophée de la coupe d’Afrique des Nations CAN-2019 l’Algérie qui gagne son deuxième titre continental, en terre égyptienne".