"L J I" Mohamed Mecelti"11 avril 2020" SELON UNE ÉTUDE CHINOISE : LE COVID-19 CONTAMINE JUSQU’À 4 MÈTRES D’UN MALADE" Au moment où le monde s’approche de la barre des deux millions de personnes contaminées par le COVID-19, une étude chinoise, réalisée dans l’hôpital de campagne de Wuhan, confirme que le virus se propage plus qu’établi auparavant, mais en quantité potentiellement insuffisante pour être dangereuse. Le nouveau coronavirus contamine à la fois les surfaces et l’air à proximité des patients, et jusqu’à quatre mètres d’eux".