"Le figaro.fr"Zéro plastique île de La Réunion:Informations Genre : Documentaire - Société Année : 2020 Résumé de Zéro plastique île de La Réunion Arrêter le plastique et le bannir de sa vie n'est pas chose aisée. Des familles ont accepté de relever ce défi. En métropole comme en outre-mer, des enfants s'interrogent et font partie intégrante de cette démarche. Ils suivent tous les entretiens et témoignent de ce qu'ils vivent et ressentent".