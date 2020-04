"Figaro.fr"Informations Genre : Documentaire - Société Année : 2020 Résumé de Climat : l'état d'alerte Nous ne sommes qu'à deux degrés d'une catastrophe climatique ! Mais nous avons le pouvoir d'empêcher ce point de non-retour. Autour de témoignages d'experts et d'images saisissantes, ce documentaire met en avant la vie de cette population touchée par ce changement climatique et de celle qui le combat. Il s'agit là du plus grand défi pour notre planète et ses habitants peuvent y faire face.