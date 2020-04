"Algérie focus" By La rédaction -22 avril 2020" "Covid-19 / « Ce virus nous accompagnera pendant longtemps », selon le directeur de l’OMS:« Ne vous y trompez pas. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Ce virus nous accompagnera pendant longtemps ». Ce sont les propos tenus par le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. « La plupart des épidémies en Europe de l’Ouest semblent être stables ou en déclin, mais nous constatons des tendances inquiétantes à la hausse en Afrique, en Amérique centrale et du Sud, et en Europe de l’Est » a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l’agence onusienne à Genève ce mercredi. M. Ghebreyesus a déploré un relâchement et de la désinvolture face à une pandémie qui risque de se répondre pour toucher « la majeure partie de la population mondiale».