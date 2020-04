"Le journal de Monréal" Samedi, 18 avril 2020 [DOSSIER] Vaccin et traitements recherchés : la course aux remèdes pour freiner la COVID-19: Alors que la planète se bat contre la COVID-19, des scientifiques du monde entier tentent de trouver un médicament et ultimement un vaccin pour freiner ce nouveau coronavirus. En collaboration avec notre chroniqueur Richard Béliveau, docteur en biochimie, nos journalistes font un tour d’horizon de cette guerre à l’ennemi invisible, menée dans des laboratoires aux quatre coins du globe".