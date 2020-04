"Climatiseurs vecteurs de propagation du virus"

POURQUOI FAUT IL DÉSINFECTER ET NETTOYER UNE CLIMATISATION ? Il est essentiel de désinfecter et nettoyer son système de climatisation afin d’éviter de sérieux désagréments : Odeurs désagréables Sensation d'étouffement Développement de moisissures Développement de parasites Développement de bactéries En effet, l'air diffusé par le système de climatisation transporte des poussières qui se déposent sur les parois internes des conduits, formant une couche de micro-organismes riche en virus, bactéries et moisissures. La création de ces champignons peut être néfaste à la santé et favorisr des allergies telles que l’asthme ou la bronchite. De plus, elle diminue considérablement l’efficacité thermique de votre appareil. Le climatiseur consomme ainsi plus d’électricité pour obtenir la consigne de température ambiante. La seule option pour bénéficier d'un appareil efficace, économique et sain est donc de le maintenir propre et en bon état de fonctionnement".