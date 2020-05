"APRÈS AVOIR ENREGISTRÉ 42 CAS EN MOINS DE 48 HEURES" "Alerte maximale au Covid-19 à Annaba: La Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Annaba a annoncé, hier, l’apparition de 9 nouveaux cas de Covid-19, portant ainsi le nombre total des personnes atteintes et prises en charge au niveau de l’EHS Dorban à 67. La même source a révélé que 42 d’entre les cas enregistrés ont été recensés en 48 heures seulement, ce qui inquiète au plus haut point les autorités locales, lesquelles disent craindre une prolifération exponentielle de la pandémie. Il y a lieu de signaler que 8, voire 9 foyers d’éclosion supplémentaires de Covid 19 se sont déclarés dans des quartiers et des cités de la partie ouest de la ville chef-lieu de wilaya, depuis la mi-avril dernier et que le nombre de personnes testées positives au coronavirus après en avoir manifesté des symptômes a quasiment triplé durant ces deux dernières semaines. Dans une intervention sur les ondes de la radio locale, le Dr Mohamed Nacer Dameche a tenu à alerter la population sur la gravité de la situation en invitant tous les citoyens à observer les règles de confinement et de prévention, afin d’éviter une propagation plus importante de la pandémie". A. Allia