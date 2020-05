"L'E R" 04 Mai 2020 "Annaba "Covid-19 14 nouveaux cas enregistrés en 24 heures:Si pour la journée de samedi, la wilaya d’Annaba n’a pas enregistré de nouveaux cas de covid-19, hier dimanche, l’on a dénombre pas moins de 14 nouvelles personnes infectées par cette épidémie, en l’espace de 24 heures, indique une source hospitalière. Ceci a porté le nombre global à 81 personnes atteintes de coronavirus. La progression exponentielle des cas de contaminations a conduit le wali à décider par arrêté de wilaya la fermeture de nouveau des commerces mettant ainsi un terme aux activités commerciales de certaines boutiques qui n’ont pas respecté les recommandations liées à leurs activités et aussi par le non-respect de ces mêmes recommandations sanitaires aussi bien par eux que par les citoyens de par leur comportement quelque peu irresponsable . Cette décision logique est prévisible a été prise suite à la propagation continue du Coronavirus dans la wilaya, à cause du non-respect des citoyens et des commerçants des mesures de distanciation sociales. Selon un communiqué de la wilaya, les commerçants contrevenants à ces mesures seront soumis aux sanctions prévues à cet effet". B. Salah-Eddine