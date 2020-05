"L Q O" par Abdou BENABBOU 4/05/20 " "Difficile acrobatie dans laquelle se sont impliqués les financiers algériens. Réduire le budget de fonctionnement de moitié, augmenter le Smig de plus de 10% et tailler l'IRG pour les salaires de moins de 30.000 dinars promet un exercice inédit dans la gestion du pays au moment où la situation économique n'est pas au beau fixe. On ignore quels seraient les secteurs d'activité qui verraient leur cagnotte réduite et tout ce que l'on sait est que des recommandations ont été faites pour geler des projets encore au stade virtuel et qu'un terme soit mis à la course dans l'ombre des bureaux d'études. Est-ce suffisant pour le lourd colmatage financier dont le gouvernement aura la responsabilité au moment où les ressources pétrolières n'ont plus aucune visibilité et que les réserves de change ont fondu ? Il est difficile pour le moment d'entrevoir la botte secrète des autorités comptables de haut rang d'autant que la perspective d'aller vers le FMI est écartée et que la mise en branle de la planche à billets n'est pas à l'ordre du jour. Ces importantes décisions éminemment sociales répondent à des engagements pris par le président de la République lors de sa campagne électorale. Il s'y conforme à un moment difficile où une double crise économique et pandémique a fini par mettre les entreprises à genoux. Il est certain qu'elles ne pourront pas suivre le rythme de largesses salariales nouvelles et bien qu'elles soient légitimes au regard du coût de la vie, elles risquent de se présenter comme un coup de grâce donné au monde du travail déjà sérieusement rétréci. L'élémentaire dans la gestion des salaires est que quand le Smig augmente, l'effet domino est imparable et toutes les rémunérations suivent en cascade pour qu'enfin le feu soit mis aux prix. L'inflation n'aura pas à rougir pour se présenter avec ses impitoyables apparats. La simple et traditionnelle notice économique veut qu'en l'espèce et quand les indicateurs sont au rouge, c'est la rogne salariale qui est recommandée. Mais il est vrai aussi que dans la réalité sociale, ce sont la grogne et la rogne qui sont confondues".