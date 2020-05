"LSA"Recette "Chorba frik au poulpe: 200 g de poulpe, 1 petit bol de frik, 1/2 oignon découpé en dés, 1 piment fort, 3 gousses d'ail écrasées, 2 tomates râpées, 1 c.à.s. de concentré de tomates, 1 c.à.c. de piment fort, 2 c.à.s. d'huile, un peu de curcuma, du sel, 1 litre d'eau,1 c.à.s. de menthe séchée Bien rincer le poulpe, l'ébouillanter dans de l'eau salée, l'égoutter et le découper en petits morceaux. Le faire saisir dans une marmite avec l'huile, et l'oignon.Ajouter les tomates râpées, le concentré de tomates, le poivre, le sel, le curcuma, l'ail et le piment fort. Remuer, mouiller avec de l’eau et couvrir. Laisser cuire pendant 20 min. Ajouter le frik, après l'avoir rincé et essoré. Laisser sur le feu jusqu'à cuisson. Ajouter l'eau si besoin. Servir la chorba saupoudrée de menthe séchée (écrasée entre les doigts)".