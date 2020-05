"L'E R" 06 Mai 2020 "Annaba" Covid-19 Damèche craint la propagation de la pandémie:Le Directeur de wilaya de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière s’attend à une situation sanitaire qui risque d’empirer dans les jours à venir de par l’augmentation des cas de contaminations par le coronavirus Covid -19. Les services de la santé par le biais du centre de dépistage traite jusqu’à 40 personnes par jour. Les résultats sont plus rapides puisque c’est au bout de 6 heures que l’on peut déterminer si la personne traitée et porteuse ou non de ce virus. La situation peut être maitrisée rapidement à condition que les citoyens participent activement au confinement en évitant de sortir pour des futilités et de se regrouper comme on l’a constaté ces derniers jours devant les magasins. La distanciation est à respecter car comme l’a déclaré El Hadj Mohamed Nacer Damèche le DSP, « le virus n’a pas de pieds ou d’ailes pour circuler ». Et de poursuivre « C’est au contact direct des personnes que le risque existe. Annaba risque donc de s’aligner sur les villes de Blida, Constantine ou Tizi Ouzou pour ne citer que ces villes. Les médecins commencent à montrer des signes de fatigue car ils ne voient pas le bout du tunnel, ce qui est logiquement le moyen de les rassurer quant à l’arrêt de la propagation du virus dans la ville ». Une dizaine de porteurs du virus sont sortis guéris, une trentaine de malades qui était traitée au protocole de la chloroquine ou dont l’immunité est élevée sont également guéris. Ce qui demeure inquiétant c’est le nombre de patients hospitalisés qui dépasse celui des guérisons et notre but est d’arriver à l’inverse. Actuellement à l’hôpital Dorban 40 malades poursuivent un traitement adapté à leurs cas. Un appel est lancé aux habitants afin d’observer scrupuleusement le confinement et les barrières de sécurité afin d’arriver à diminuer le nombre de cas de contamination". Ahmed Chabi