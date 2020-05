"HOmmage"Par Sylvain Siclier Publié aujourd’hui à 16h37, mis à jour à 18h31"Le chanteur américain Little Richard, « l’architecte du rock’n’roll », est mort"Créateur des célébrissimes « Tutti Frutti », « Whole Lotta Shakin’ Goin’ On » ou « Good Golly Miss Molly », ce spectaculaire homme de scène est mort le 9 mai, à l’âge de 87 ans.