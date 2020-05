Algérie/Etats-unis: Appui et renforcement de la coopération bilatérale au centre des discussions entre Rezig e

"AFP" : Vendredi, 08 Mai 2020 10:24" Algérie/Etats-unis: Appui et renforcement de la coopération bilatérale au centre des discussions entre Rezig et l’ambassadeur américain:ALGER- Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a eu jeudi à Alger un entretien téléphonique avec l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger, John Desrocher sur plusieurs questions économiques à dimensions locale, régionale et internationale et les voies susceptibles de renforcer la coopération économique bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce.