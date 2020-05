L'E R "Culture Le musée d’Hippone célèbre le mois du patrimoine"Culture 11 Mai 2020 Annaba La direction de la culture de la wilaya de Annaba en étroite collaboration avec le musée d’Hippone ont tenu à accompagner les familles annabies durant cette conjoncture assez particulière en concoctant un programme culturel patrimonial via les plateformes des réseaux sociaux. Le concept de ce événement qui coïncide avec la célébration du mois du patrimoine qui s’étalait du 18 avril au 18 mai courant repose en effet sur une diffusion virtuelle quotidienne des conférences relatives au patrimoine matériel et immatériel de la région. Lors de cet événement qui sera animé par des universitaires et chercheurs du domaine issues de différentes wilaya du pays, le public est convié à découvrir ou redécouvrir l’histoire de la région de Annaba à travers les époques où de multiples civilisations se sont succédé, laissant leurs héritages non seulement inscrits dans la pierre mais également dans la mémoire collective de toute une nation fière de son patrimoine. Instauré sous le slogan : « la numération au service du patrimoine culturel » ce programme virtuel permettra aux organisateurs non seulement de garantir la pérennité de l’activité culturelle après les procédures de fermeture de toutes les institutions culturelles ayant conduit à la suspension de toutes les activités et manifestations culturelles, mais aussi de maintenir le contact à distance avec les amoureux de la culture et du patrimoine tout en occupant utilement leurs temps libre et ce conformément aux mesures de prévention en vigueur en cette conjoncture sanitaire marquée par la lutte contre la propagation de la pandémie du covid-19. Cette manifestation culturelle, jugée unique en ce temps de crise sanitaire, a pour vocation de développer les actions de valorisation et de promouvoir l’identité culturelle du pays via la diffusion des connaissances relatives au patrimoine culturel et architectural authentique auprès du public notamment les jeunes gens. Un appel a été lancé, pour la circonstance, aux internautes , pour accéder à la page Facebook de la direction de la culture ou celle du musée afin d’en savoir un peu plus sur ce programme culturel. Hanine Boucenna