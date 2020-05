“Tu es mon héroïne”, lui a affirmé sur Instagram la célèbre Venus Williams : Ines Ibbou, la sportive algérienn

“A P+ "By ADMINWEB - 11 MAY 2020 Tu es mon héroïne”, lui a affirmé sur Instagram la célèbre Venus Williams : Ines Ibbou, la sportive algérienne qui a bouleversé les stars mondiales du Tennis: A 21 ans, la joueuse algérienne de 21 ans Ines Ibbou est en train de secouer le gotha des stars mondiales du Tennis, l’un des sports les plus prisés dans le monde. En prenant sa plume dimanche pour réagir aux propos de Dominic Thiem, un grand joueur autrichien de Tennis, Ines Ibbou, joueuse Algérienne de 21 ans classée au 620e rang mondial, n’imaginait sûrement pas susciter autant de réactions dans le monde du tennis. Son cri du coeur a été visionné plus de 51 000 fois sur son compte Instagram! Et, surtout, Ines Ibbou a reçu des messages touchants de Nick Kyrgios, Bruno Soares, Jay Clarke et Venus Williams, qui a eu ce mot charmant : ‘‘You’re my hero« … « Tu es mon héroïne »… Maintenant qu’elle s’est faite un nom, la joueuse algérienne pourrait bénéficier de coups de pouces à l’avenir. Tout a commencé pour l’Algérienne de 21 ans ce week-end lorsqu’elle s’est adressée directement à Dominic Thiem qui a refusé de participer au fonds de soutien pour les joueurs mal classés. L’Autrichien avait expliqué ne pas savoir « pourquoi je devrais donner de l’argent aux mal classés », racontant que « toute l’année, j’en vois beaucoup qui ne donnent pas tout au tennis ». Ines Ibbou ne fait visiblement pas partie de ceux-là. Dans une vidéo de près de dix minutes, postée sur Youtube, la joueuse a décrit son parcours et ses difficultés quotidiennes. Le tout illustré d’images qui montrent la précarité de ses entraînements. « Cher Dominic, je me suis demandé ce qu’aurait été ma carrière, ma vie, si j’avais été à ta place (…) Savais-tu qu’en Algérie, les tournois juniors ITF sont très rares et qu’il n’y a pas le moindre tournoi pro ? Qu’il n’y a pas un seul entraîneur sur le circuit international ? Qu’il n’y a pas le moindre court indoor ? Je ne sais pas comment c’était pour toi, mais pour nous, s’il pleut pendant une semaine, on bosse notre revers… à la salle de sport. Et je ne parle même pas de la qualité des installations ou des courts… On ne savait même pas sur quelle surface on jouait. C’est du gazon ? C’est de la terre battue ? L’Afrique, comme ils disent », raconte ainsi Ines Ibbou dans sa vidéo qui a ému des milliers de fans du Tennis. Dans son récit émouvant, Ines Ibbou a relaté son parcours prometteur chez les jeunes: « J’étais l’une des meilleures joueuses du monde à 14 ans. J’ai remporté mes premiers points WTA en gagnant un 10 000 dollars au même âge. Beaucoup de journalistes m’ont appelée le « miracle » du tennis algérien. Si j’avais fait partie de ton monde magique à l’époque, j’aurais probablement attiré l’attention de nombreux sponsors et la fédération aurait pris soin de moi. Mais ça ne s’est pas passé comme ça. Des sponsors, tu dis ? Adidas, Nike, Wilson, Prince ou Head n’existent pas en Algérie ! La meilleure joueuse du pays, au sommet du classement junior, mais pas un centime en poche. Ironique, n’est-ce pas ? » La joueuse algérienne raconte avoir du recevoir de l’aide pour ses entraînements mais aussi pour la vie quotidienne: « On a du me fournir le minimum vital: de la nourriture et un endroit où dormir. Ma situation était désespérée. Mais je me suis remise sur les rails et j’ai réussi mon passage vers les pros. Malheureusement, je me suis blessée au pire moment, quand l’ITF a changé ses règles. Je ne suis pas sûre que cela t’ait vraiment affecté… » « Dominic, laisse-moi te demander : qu’est-ce que ça fait d’offrir un cadeau à tes parents ? Je ne me souviens même pas du dernier anniversaire que j’ai célébré avec mes proches… tous ces sacrifices font partie du jeu mais c’est le court qui devrait décider de ma carrière, pas mes ressources financières. Cher Dominic, contrairement à toi, beaucoup partagent ma réalité. Ce n’est pas grâce à ton argent qu’on a survécu jusqu’à présent et personne ne t’a rien demandé. À part un peu de respect pour nos sacrifices. Des joueurs comme toi me font m’accrocher à mon rêve. S’il te plaît, ne gâche pas ça », dit encore Ines. De son côté, le président Abdelmadjid Tebboune a réagi sur Twitter en assurant que « lAlgérie ne peut pas perdre un talent sportif comme Ines Ibbou ». « Rapidement, le ministre de la Jeunesse et des Sports va prendre en charge votre préoccupation », a-t-il encore écrit en lui exprimant son appui et son soutien ainsi que ses vœux de succès ». Espérons que ces annonces ne seront pas encore de vaines promesses…