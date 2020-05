Covid-19: 176 nouveaux cas confirmés, 157 guéris et 8 décès en Algérie durant les dernières 24h: ALGER - Cent soixante-seize (176) cas confirmés au coronavirus (Covid-19), 157 cas guéris et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés à 6067 et celui des décès à 515, a indiqué mardi à Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, relevant que le nombre des patients guéris a atteint 2998 cas. Les cas de décès ont été enregistrés dans les wilayas de Batna (2 décès), Blida, Oum El-Bouaghi, M'Sila, Djelfa, Mascara, El-Bayadh avec un (1) cas chacune, a précisé M. Fourar lors du point de presse quotidien de suivi de l'évolution de la pandémie, ajoutant que les nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été recensés au niveau de 48 wilayas. Par tranches d'âge, les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 56% du total des cas confirmés, alors que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66,4% des cas de décès. Selon le même responsable, 23 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus ce mardi, tandis que 19 wilayas ont enregistré entre un et cinq cas et six autres ont enregistré plus de cinq nouveaux cas.