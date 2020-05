12 Mai 2020 Annaba"El Bouni Campagne de nettoyage des cimetières: Comme à l’accoutumée et à l’approche de Aïd El Fitr, les services de la commune de la wilaya de Annaba plus précisément ceux de la commune d’El Bouni viennent d’entamer une grande opération de nettoyage des cimetières répartis sur l’ensemble de la wilaya afin de les rendre un aspect décent et propre. L’opération a débuté ces jours- ci par le cimetière de Bouzaaroura et devrait toucher dans les jours à venir les autres cimetières , d’autant que cette démarche d’intérêt général intervient à la veille de Aïd el fitr, période durant laquelle les familles se recueillent sur les tombes de leurs proches. Les agents de nettoyage incorporés dans ce dispositif ont mis tous les moyens dont ils disposent afin de mener et assurer le bon déroulement de cette opération de lifting. Armés de faucilles, de sécateurs. Les agents répartis en plusieurs groupes se sont attelés au désherbage , au ramassage de tous les détritus laissés par les visiteurs, aux alentours des tombes tout en débarrassant les ronces qui rendaient difficile l’accès aux tombes. Cette action qui a pour objectif de finaliser le programme tracé par les autorités locales en visant à donner une meilleure image des cimetières abandonnés au gré de la nature a été vivement saluée par les citoyens visiteurs. Hanine Boucenna