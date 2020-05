09 Mai 2020 Batna Saisie de 73 900 produits pharmaceutiques périmés:Les services de la Gendarmerie nationale de Batna ont déjoué une opération de commercialisation de 73.900 unités de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques périmés et contrefaits de divers formats et marques, a-t-on appris jeudi dernier de la chargée de communication auprès du Groupement territorial de ce corps de sécurité. L’opération menée par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale a permis la saisie également de matières premières périmées, d’équipements de mélange, de remplissage et d’emballage, a précisé Zahra Hamadi. La prise a eu lieu dans un laboratoire de statut privé situé à la ville de Batna qui s’adonne à la fabrication des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques de manière «illégale», a -t-elle fait savoir , ajoutant que la perquisition des lieux, a permis la saisie de toute cette quantité. Poursuivant la traçabilité de distribution et de commercialisation de ces produits dans les pharmacies, les gendarmes sont parvenus à la saisie de plus de 1.300 unités de vaseline et de gel hydro-alcoolique, a-t-on indiqué. Il s’agit d’une affaire de «tentative d’arnaque ciblant le consommateur s’agissant de la date de péremption et l’absence de données sur le produit» et «défaut de facturation» et «non-respect de l’obligation du contrôle préalable à la mise en vente», selon la même source. R.C