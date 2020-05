Affaire du décès du médecin, Wafa Boudissa, à Ras El Oued Le directeur de l’hôpital suspendu:La wilaya ne parle pas d’autres sanctions ou d’autres personnes «emportées» par cette affaire.Les têtes commencent à tomber dans l'affaire Wafa Boudissa. Le wali de Bordj Bou Arréridj (est du pays) a mis fin, hier, aux fonctions du directeur de l'EPH de Ras El Oued. «à la suite de l'enquête déclenchée par le ministère de la Santé, il a été décidé de mettre fin aux fonctions du directeur de l'EPH de Ras El Oued», écrit la wilaya dans un communiqué diffusé sur sa page facebook. Celui-ci ne parle pas d'autres sanctions ou d'autres personnes «emportées» par cette affaire, mais il n'en demeure pas moins que ça ne risque pas de s'arrêter là! Car, selon l'époux de la victime, elle «avait demandé à trois reprises un congé exceptionnel, mais sa demande a été refusée par le directeur de l'EPH de Ras El Oued». «Le directeur a refusé de faciliter la tâche à ma femme. Devant l'absence de transport de et vers Sétif à cause des mesures prises par le gouvernement ainsi que l'état de santé de mon épouse et sa grossesse», a fait savoir l'époux de la victime. «J'ai opté pour la location d'un appartement au niveau de Ras El Oued où j'ai emménagé le premier jour du ramadhan, cependant la mort l'a arrachée à la vie avec mon enfant que nous avons tant attendu», avait-il raconté. Le ministre de la Santé qui s'est déplacé au domicile de la défunte s'est dit étonné qu'une femme enceinte de 8 mois soit restée mobilisée dans la lutte contre le Covid-19. Il avait alors ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités. Le directeur de l'EPH de Ras El Oued s'est lui défendu dans un communiqué niant toute responsabilité. « Notre Eph ne dispose pas de service dédié à la prise en charge des cas de covid-19 et ces derniers sont pris en charge à l'hôpital de la ville de Bordj Bou Arréridj», a-t-il précisé. «Le médecin travaillait au service des urgences chirurgicales (de l'EPH Ras El Oued, ndlr) à sa demande bien qu'on lui ait proposé le transfert au service pédiatrie ou maternité», lit-on dans le même communiqué qui précise que Dr Boudissa n'a pas été en contact avec les cas de coronavirus et qu'elle ne peut être exposée au danger.Pour rappel, les ministres de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme Kaoutar Kirikou, avaient présenté, samedi à Aïn Kbira (Sétif) leurs condoléances au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la famille de la défunte Wafa Boudissa. Walid AÏT SAÏDWalid AÏT SAÏD 00:00 | 18-05-2020