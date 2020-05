"L'E R" 16 Mai 2020 Annaba" Conseil de l’exécutif Les projets à Seraidi et Sidi Amar examinés:C’est au cours de la réunion qu’il a présidée au siège de l’APW d’Annaba, que le wali, M. Berrimi Djamel Eddine, a donné des instructions formelles aux membres de l’exécutif pour être à l’écoute des citoyens et résoudre les différents problèmes qu’ils rencontrent dans leur quotidien. La réunion à laquelle participaient également, le président de l’APW et le secrétaire général de la wilaya a été consacrée aux communes de Séraïdi et de Sidi Amar. L’ordre du jour a concerné le suivi des projets et l’ouverture d’enquêtes pour situer les défaillances qui les retardent. Les zones d’ombre doivent bénéficier d’une grande attention, notamment les projets en cours de réalisation et rattraper les retards. L’attention des directeurs de wilaya est portée sur les aménagements urbains et l’éclairage public. Cela sans oublier l’assainissement du milieu. L’environnement des citoyens doit faire l’objet d’une attention soutenue afin d’offrir à ce dernier un cadre de vie agréable. Les sorties sur le terrain et les rencontres avec les citoyens ont permis au wali d’avoir une idée précise sur la situation du territoire de compétence. Ahmed Chabi