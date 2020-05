"L Q O" par R.N."Jeudi 21 mai 202" Covid-19: Aide américaine de deux millions de dollars à l'Algérie:«Le gouvernement américain apporte un appui de deux millions de dollars pour contribuer à lutter contre le Covid-19 en Algérie et atténuer son impact sur la société algérienne», annonce un communiqué de l'ambassade des Etats-Unis à Alger. Un appui qui «atteste des liens étroits de longue date entre nos deux peuples», ajoute le communiqué. Selon la même source, «ce soutien financier sera canalisé par l'intermédiaire d'organisations travaillant en coopération avec le gouvernement algérien pour lutter contre le virus». «Après des mois de lutte contre cette pandémie aux Etats-Unis et à l'étranger, l'Amérique reste le plus grand pays donateur à la riposte mondiale au Covid-19. Depuis le début de l'épidémie du Covid-19, les Etats-Unis ont engagé plus de 900 millions de dollars dans le monde en aide d'urgence sanitaire, humanitaire, économique et au développement», affirme encore le communiqué de l'ambassade des Etats-Unis à Alger".