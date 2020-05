Orange avec Media Services, publié le mercredi 27 mai 2020 à 14h00 "Traitement contre le coronavirus : l'hydroxychloroquine n'est plus autorisée en France" Le gouvernement a pris cette décision après l'avis défavorable donné par le Haut conseil de la santé publique sur l'utilisation de ce traitement. L'IHU Méditerranée Infection dirigé par le professeur Raoult a indiqué qu'il "continuera à traiter (ses) patients avec les traitements les plus adaptés en l'état actuel de la science et des connaissances".