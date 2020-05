ANNABA Saison estivale Nettoyage des plages, une lueur d’espoir

E R27 Mai 2020  Annaba Nettoyage des plages, une lueur d’espoir/ Les services communaux et notamment ceux du secteur 5 avec l’apport de l’EPIC Annaba Propre, ont entamé depuis la fin du mois sacré de Ramadhan, les travaux de nettoyage des plages en vue de préparer d’ores et déjà la prochaine saison estivale. Des tonnes de détritus et ordures diverses, des gravats qui gênaient l’accès à la plage Refès Zahouane (ex Toche, une plage très prisée par les Annabis et les visiteurs), ont été ramassés par les ouvriers qui étaient appuyés par des engins de terrassement tel un chargeur et des camions de gros tonnage. Le sable des plages et les pourtours de ces lieux et les accès ont fait l’objet d’un lifting en règle. Une note d’espoir lorsqu’on sait que la pandémie du coronavirus tarde à être jugulée. Les citoyens voient avec envie le sable doré et les eaux bleues tumultueuses de la Méditerranée en espérant pouvoir bientôt y bronzer et faire une trempette. Il y a même des baigneurs qui ont bravé l’interdit en enlevant les barrières pour plonger au détriment de l’interdiction formelle de la circulation le long de la corniche. Cette scène a été vue à la plage Fellah Rachid (ex Saint Cloud). AC