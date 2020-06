"Club hippique SOS pour 16 chevaux souffrant de malnutrition"

"E R " 31 Mai 2020 Constantine SOS pour 16 chevaux souffrant de malnutrition: Le club hippique de Constantine, sis au 7ème km au polygone de la cité Boussouf, fait face, actuellement, à une situation particulièrement difficile et inédite, accentuée par le manque de ressources financières et des problèmes d'organisation interne, ayant impacté négativement sur l'alimentation et le manque de médicaments des 16 chevaux dont dispose actuellement le centre . Une telle situation n’a pas manqué de faire réagir des internautes à travers les réseaux sociaux de l’alarmant état des chevaux tout en lançant un SOS à l'opinion publique et aux autorités, appelant à une aide urgente pour sauver ce qui reste des chevaux du centre, à cause du manque de nourriture et de l'assistance vétérinaire. Mais des sources proches du centre hippique, même s’ils reconnaissent la situation difficile de cette structure, ont démenti ces informations alarmantes, en indiquant dans une publication postée sur les réseaux sociaux, qu'un seul cas de décès a été enregistré dernièrement d'une jument âgée de 18 ans pour des problèmes de grossesse avant d'être avorté, alors que les chevaux souffrent ,en effet, de malnutrition pour manque d’aliments. La même source a indiqué qu'actuellement, que le dit centre souffre d'un manque de main-d'œuvre, est donc fermé en raison de COVID-19, et les chevaux sont pris en charge par des volontaires, tout en lançant un appel aux bonnes volontés parmi les citoyens de Constantine, de participer à la fourniture de produits d'hygiène, des médicaments antiparasites EQVALAN DUO (16 unités) et du fourrage. Notons que le centre hippique de Constantine a été créé le 02 juillet 1963, et initialement installé à la remonte de Sidi Mabrouk, avant d'être transféré à Oued Hamimime en 1965 puis transféré au nouveau siège du 7ème km au Polygone, sur une superficie de 78 ha,(réduite actuellement à 02 ha,) avec une quarantaine de chevaux, dont le nombre s’est, malheureusement, réduit pour manque de moyens financiers et d’une gestion rigoureuse jusqu'à atteindre le seuil de l’intolérable . Rafik.S