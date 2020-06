"A P P" By Abdou semmar - 1 June 2020 Confidentiel. En pleine crise financière, Sonatrach dépense plus de deux milliards de centimes pour restaurer la villa du PDG à Club-des-Pins:Les Algériens subissent les privations, les dégâts sociaux et économiques de la pandémie du COVID-19 avec sa cohorte de misère sociale et de baisse drastiques des revenus. Mais, leurs dirigeants, continuent de dépenser de l’argent public pour préparer leurs vacances et entretenir leur train de vie caractérisé par une aisance indécente. Et ni le Hirak, ni la chute de Bouteflika n’ont mis fin à ces pratiques arriérées et immorales.