"A P P" By Abdou semmar - 1 June 2020 Plus de 540 millions de dollars dépensés dans une totale opacité en Algérie depuis le début de l’épidémie du COVID-19:C’est un chiffre officiel qui a été révélé le 18 mai dernier par le ministre algérien des Finances, Abderrahmane Raouia. L’Algérie a dépensé plus de 540 millions de dollars pour lutter contre l’épidémie du COVID-19. Or, cet argent a été utilisé dans une totale opacité et les Algériens n’ont pas ressenti les effets de ces investissements publics. Explications.