"A P P" By Abdou semmar 3 June 2020 "Confidentiel. Tayeb Louh n’a plus de quoi payer ses 4 avocats…"Tayeb Louh, l’ancien puissant ministre de la Justice de 2013 jusqu’à 2019, l’homme qui a voulu entrer en compétition pour la course à la succession d’Abdelaziz Bouteflika en 2018, ne peut plus payer aujourd’hui ses 4 avocats qui se sont constitués pour le défendre dont le célèbre Miloud Brahimi, a appris Algérie Part de sources sûres. L’ex-puissant dirigeant du régime Bouteflika a connu une terrible déchéance qui le prive même de la capacité de payer ses propres avocats. Une fin tragique pour un dirigeant qui emprisonnait naguère des opposants, des journalistes indépendants ou se permettait d’écraser les plus faibles afin de protéger les plus forts de son clan au pouvoir. Face à “l’indigence” de Tayeb Louh, ses avocats ont accepté de continuer à le défendre suscitant ainsi un malaise particulier au sein de la corporation des avocats algériens car le dévouement de Miloud Brahimi et de ses trois collègues pour un ex-ministre impliqué dans la mort atroce de Mohamed Tamalt le 11 décembre 2016 est vécu comme “une servilité outrageante”. “Au moment où des détenus d’opinion et des pauvres citoyens dépourvus de moyens et injustement incarcérés cherchent désespérément des avocats pour les défendre, des avocats expérimentés se lancent en quête de célébrité et de buzz en prêtant gratuitement assistance aux symboles déchus du régime Bouteflika”, s’indigne un avocat basé à Alger qui peine à retenir sa colère".